Caso de coronavírus é monitorado em Teresina, diz FMS

Uma pessoa de 24 de idade que esteve recentemente em viagem pela Europa é monitorada com suspeita de corononavírus em Teresina. A Fundação Municipal de Saúde confirmou a suspeita ao afirmar que a pessoa apresentou sintomas compatíveis com a doença e foi submetida a exames.

“Foi feita a notificação do caso e colhida amostra de secreção respiratória, para realização dos exames de rotina para síndromes respiratórias. Agora a pessoa encontra-se isolada em domicílio”, disse a diretora de Vigilância em Saúde da FMS, Amariles Borba.

A diretora afirmou que os procedimentos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde estão sendo seguidos, como o manejo correto do paciente. ““No atendimento, deve-se levar em consideração, por exemplo, os demais diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico. Antes de considerar caso suspeito, é preciso que a equipe de saúde descarte primeiro doenças respiratórias comuns”, afirmou.

Charles da Silveira, presidente da FMS, afirmou que não há motivo para pânico, já que Teresina não possui nenhum caso confirmado da doença e que existe um plano de contingência em andamento. “A população não precisa se alarmar, mas deve seguir os cuidados básicos de prevenção”, disse.

Sobre os procedimentos adotados, a FMS explicou que as equipes de saúde notifica a equipe da Diretoria de Vigilância em Saúde da FMS, observando o quadro clínico e o roteiro de viagem do paciente nos últimos 14 dias. É feita coleta de exames e isolamento da pessoa com suspeita de infecção.

Otávio Neto, com informações da FMS