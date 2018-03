Casas ameaçam desabar nas zonas sul e norte de Teresina

A chuva que cai em Teresina desde a manhã já provoca risco de desabamento de casas nas zonas norte e sul de Teresina. Até o início da tarde, a Defesa Civil Municipal havia recebido chamados para atendimentos no Parque Brasil e na Vila Irmã Dulce.



De acordo com o tenente Sebastião Domingos, a equipe da Defesa Civil constatou a existência de casas que já estavam com a estrutura comprometida, mas que não desabaram. “Em algumas áreas, a água chegou a invadir residências”, explica Domingos.

Os atendimentos foram solicitados através do número 153 – plataforma na qual a população pode, gratuitamente, entrar em contato com a Defesa Civil. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018, foram feitas 102 ligações destinadas ao órgão. Através da ligação, o morador recebe, antecipadamente, instruções sobre procedimentos necessários a seguir, a fim de preservar bens materiais e, principalmente, a vida.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, no horário de 7h à meia-noite. Já nos finais de semana e feriados, de 8h às 18h. Caso não consiga contato com a Defesa Civil de Teresina, a população pode entrar em contato também com o Corpo de Bombeiros, através do 193.

As ações de socorro consistem em encaminhar, quando necessário, as famílias atingidas para os programas de assistência social do município. Os trabalhos iniciaram às 8h, após o recebimento dos primeiros chamados, e devem seguir pela parte da tarde.

SemcaspiNayara Felizardo