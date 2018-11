Casamento coletivo inicia atividades do Vem Pro Parque

Neste fim de semana, Teresina recebe a terceira edição do Vem pro Parque, uma iniciativa do Serviço Social do Comércio do Piauí (Sesc-PI). Com o casamento coletivo de cerca de 140 casais na abertura do evento, o projeto deu início às atividades culturais e serviços educacionais, esportivos e sociais gratuitos neste sábado (24), no Parque Potycabana.



A abertura contou com a presença do vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Valdeci Cavalcante, do diretor regional do Sesc-PI, Campelo Filho, e outros representantes parceiros do evento. Na ocasião, houve a apresentação da Orquestra do Sesc-PI e a exposição dos serviços que estarão disponíveis para os visitantes nos dois dias de festa.

A realização do casamento comunitário é uma parceria da Instituição com o Tribunal de Justiça, por meio da Justiça Itinerante, e a união foi oficializada pela juíza Elizabeth Maria, que durante o discurso ressaltou a importância de tal iniciativa. “Estamos aqui hoje realizando o sonho de muitos casais que esperam por esse dia há anos. Por isso, compartilhamos a alegria de fazer parte disso. O casamento é um dia impar, muito especial, onde o núcleo familiar será oficializado para viver um sonho juntos”, enfatizou a juíza.



Foto: Divulgação

O casal Sabrina Lemos e Domingos Alencar, por exemplo, espera por esse momento há três anos. Eles namoram há cinco anos, já tiveram filhos, mas devido às limitações financeiras, não conseguiram oficializar a união. “Iniciativas como essas de casamento coletivo realizam o sonho de muitas pessoas que não têm condição financeira para casar. Sou muito grata pela oportunidade e parabenizo os organizadores”, disse a noiva.

Neste ano, a quantidade de casais superou o número do ano passado, que contou com 70 casais. A expectativa é que a cada ano, aumente mais. O diretor regional do Sesc-PI, Campelo Filho, ressalta como é gratificante realizar o evento e preparar atividades como a do casamento coletivo.

“É muito gratificante podermos trabalhar em prol das pessoas. Ver a felicidade delas em um momento tão importante como o casamento e saber que colaboramos para isso nos dá muita gratidão. Desejamos que todos sejam felizes e, em família, trabalhem para um país melhor”, destacou o diretor.



Ação é promovida pelo Sesc (Foto: Divulgação)

A programação do Vem pro Parque continuará neste domingo (25), a partir das 17h, e contará ainda com muitas atividades, tais como Circuito Sesc de Corrida, Festival Kids, cãominhada e serviços gratuitos nas áreas de educação, saúde, cultura, cidadania, esporte e lazer.

A primeira noite do evento foi encerrada com a banda Top Gun e, hoje, o encerramento da festa ficará por conta da banda Validuaté, que recentemente lançou o disco “Manual de Instruções Para”.

