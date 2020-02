Casal vende água mineral na AV. Raul Lopes para ajudar a pagar casamento

A foto de um rapaz segurando uma placa com a frase “Compre água e me ajude a casar”, viralizou nas redes sociais. O jovem Daniel Morais de 26 anos, começou a campanha há 3 dias ele e a noiva Maria Gabriela Bezerra, 21, se casam no dia 30 maio e a venda de água na Avenida Raul Lopes é uma forma de conseguir renda extra para realizar o sonho do casal.

“O casamento é um projeto de Deus para homem, é a união de um homem e uma mulher, que serão como um só, onde amor não é só um sentimento, e sim uma decisão de amar, mesmo quando às coisas não estão fáceis, ou quando meus defeitos incomoda-la, e mesmo assim, ela ainda querer estar comigo. Hoje as pessoas lidam com o casamento como se fosse um contrato, que se não der certo você cancela e quer ser ressarcido. Mas o casamento é uma aliança, e não estou falando daquilo que coloca nos dedos, mas sim um compromisso sério, uma união onde Deus é testemunha”, descreve Daniel Morais.

Daniel Morais e Maria Gabriela Bezerra estão juntos há quase 2 anos. O noivo é natural de Canindé, no Ceará, mas morou em Fortaleza por muitos anos. Em 2017, ao fazer uma viagem para Teresina, conheceu Gabriela através de amigos em comum, e 7 meses depois começaram a namorar a distância, em junho de 2018, e há dois meses o jovem mudou para Teresina.

“Para mim a Gabriela é amor, paz, segurança, auxílio, respeito, paciência e compreensão, é uma mulher cheia de qualidades, com defeitos como todo ser humano, que erra, mas que sabe reconhecer o erro e busca melhorar. Ela tem uma grande importância no meu desenvolvimento pessoal e profissional, ela se encaixa muito bem ao meu propósito de vida. E por isso, eu faço de tudo, quando se trata de algo que será benéfico para o nosso relacionamento”, afirma Daniel Morais.

Atualmente, os cristãos se organizam para abrir uma empresa de social média, além de trabalhar em outros ramos. A noiva também está tentando adquirir recursos, ela vende brownie na faculdade e no emprego.

“A pessoas passam aqui na avenida e acham legal a ideia dão uma força, dizendo que vai dar tudo certo. Mas as vendas não estão como a gente esperava, estou vindo por acreditar que vamos perseverar. Quando a foto viralizou no instagram, as pessoas começaram a mandar mensagens de apoio”, diz Daniel Morais.

Nas redes sociais as pessoas se ofereceram para ajudar o casal com doces, salgados, banda e até caixas de som. Para quem quer apoiar o casal de alguma forma entre em contato com o @danielmoraisb, ou vá até Av. Raul Lopes das 6h as 9h, o noivo fica em frente ao Poty Premier.

“Somos cristãos, evangélicos, e embora estejamos vendendo água em prol do casamento, nós confiamos em Deus pra nos abençoar em muitas coisas”, conclui Daniel Morais.

Sandy Swamy e Isabela Lopes