Casal é preso em Teresina com mais de R$6 milhões em cocaína

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (03), na BR-316, em Teresina. De acordo com a PRF, o casal transportava, no fundo falso do carro, cerca de 35kg em cocaína. A droga foi avaliada em mais de R$ 6 milhões.

Segundo informações do inspetor Jonas, a PRF estava realizando fiscalização de rotina, na ponte que liga Teresina a Timon –MA, quando avistaram um veículo com atividade suspeita. O condutor praticou irregularidade e foi abordado pela Polícia Federal.

“Quando abordamos o condutor, percebemos que ele tinha passagem por agressão à mulher. De acordo com ele, estava vindo do estado de Rondônia. Estava muito nervoso e contado histórias muito contraditórias. A mulher falava uma história e ele contava outra, não se encaixava. Tudo isso gerou muita desconfiança. Revistamos o carro e encontramos esse montante em cocaína”, explicou o inspetor.

O casal foi encaminhado à Central de Flagrantes e irá responder pelo crime de tráfico de drogas.

