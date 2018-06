Casais se dedicam ao romantismo e preparam surpresas emocionantes

Os melhores presentes são aqueles que ficam guardados na memória. É essa a compreensão das pessoas que investem no romantismo ao preparar emocionantes surpresas para quem ama. Os casais acreditam que a dedicação aos momentos especiais ajudam a fortalecer e também a renovar o amor.

Mara Fernanda Paz nunca vai esquecer do seu pedido de casamento, feito há dois anos em um restaurante em Natal, onde o casal passava as férias. “Saímos para jantar em um restaurante. Um ambiente super agradável e aconchegante. No final do jantar começou a tocar a nossa música. Comentei com meu amor, achando que era um som ambiente. Para minha surpresa, veio um cara em nossa direção, tocando sax”, conta Fernanda.

Pedido de casamento foi feito durante jantar. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

As alianças foram entregues pelo garçom, junto com uma sobremesa. “O restaurante inteiro aplaudiu e, claro, eu aceitei. Foi tudo lindo, inesquecível e super profissional. E não desconfiei de nada”, recorda.

A empresária Maiçá Chaves é a única em Teresina que prepara surpresas por encomenda. O negócio existe desde 2013 e é bastante procurado em datas como o Dia dos Namorados. “É uma forma diferente de fazer a pessoa se sentir amada. A gente não vende presente físico, vende uma lembrança”, afirma Maiçá.

A empresária Maiçá Chaves é a única em Teresina que prepara surpresas por encomenda. (Foto: Reprodução/Whatsapp)



Toda a surpresa é pensada de acordo com a história do casal. “Teve uma cliente nossa que preparou um momento para a sua namorada. Elas saíam muito e alguns lugares ficaram marcados para a relação. Nós fizemos um tour com a pessoa. Em cada ponto especial, ela recebia um balão com uma mensagem, lembrando do momento que elas viveram ali. No final, as duas se encontraram e continuaram a surpresa a sós”, conta a empresária.

Segundo ela, a maioria dos casais preferem situações mais íntimas, mas elas já prepararam surpresas envolvendo amigos e familiares. “As pessoas buscam um momento único e uma forma de sair da rotina de forma mais romântica. Esse romantismo às vezes fica esquecido no relacionamento”, comenta Maiçá.

A empresária Maiçá Chaves é a única em Teresina que prepara surpresas por encomenda. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)



