Casa Dona Carlotinha receberá acervo da Casa da Cultura

A Casa Dona Carlotinha, localizada na Praça João Luís Ferreira, no Centro de Teresina, irá receber o acervo da Casa da Cultura, que foi fechada em 2020 por conta da pandemia da Covid-19 e teve sua reabertura, neste ano, prejudicada devido problemas estruturais. Outros espaços também devem receber parte do acervo, como o Museu Dom Libório, que recebera a arte sacra .



A Casa Dona Carlotinha é um edifício tombado pertencente à própria Prefeitura de Teresina. Segundo o presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FCMC), Scheyvan Lima, a parceria representa mais economia para os cofres públicos, uma vez que a gestão não terá que arcar com grandes despesas para alugar um prédio particular que custaria muito caro.

(Foto: Reprodução)

“Muitos dos espaços que temos são alugados, isso onera muito os cofres públicos, por isso estamos buscando agora opções que venham a contribuir com a diminuição de gastos, usando melhor o dinheiro que o povo investe na cidade através dos impostos. O prefeito Dr. Pessoa está muito preocupado com essa situação referente a aluguéis e por isso determinou que sejam buscadas soluções para usos de prédios próprios, já que para ele, o dinheiro público precisa ser melhor investido”, conclui Scheyvan Lima, afirmando que o desejo da gestão é que a Casa da Cultura seja mantida.



O prédio que abriga a Casa Dona Carlotinha pertence ao IPMT. De cordo com o presidente do órgão, Kennedy Glauber, este é um espaço que só vem a engrandecer a cultura local, uma vez que se trata de uma edificação histórica.



“A nossa gestão do IPMT se coloca à completa disposição da FMC, quanto ao avanço das políticas de Cultura da nossa cidade, no sentido de trazer benefícios reais aos nossos munícipes. Entendemos que a Casa da Dona Carlotinha somará em muito para a qualidade da prestação do serviço da FMC e ficamos felizes em podermos participar diretamente desse momento”, diz Kennedy Glauber.

Casa Dona Carlotinha

Localizada na Praça João Luís Ferreira, no Centro de Teresina. O local é característica da arquitetura implantada no Brasil na segunda metade do século XIX, sob inspiração do ecletismo, utilizando uma nova implantação da casa do lote, com jardim e entradas laterais. O imóvel possui grande valor histórico por ter servido de residência do Dr.Anísio Brito, figura de muita importância no meio cultural piauiense, historiador, literato, diretor da Biblioteca, Arquivo e Museu do Piauí, da Escola Normal e do Liceu Piauiense.



A edificação foi adquirida e restaurada pela Prefeitura Municipal de Teresina e agora passa a ser administrada pela Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!