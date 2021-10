Cartunista Jota A lança novo livro nesta quinta-feira (14) no Teresina Shopping

O cartunista Jota A lança seu mais novo livro, “As Premiadas do Jota A”, nesta quinta-feira, dia 14, às 16h, no Teresina Shopping, em espaço localizado ao lado dos cinemas.

Segundo lembra o artista, esse é seu maior livro, não só em quantidade de desenhos e páginas, mas também no tamanho. “Esse foi o que levei mais tempo para produzir. Passei alguns meses pesquisando todos os meus prêmios, conferindo datas, entre outras coisas. Tive realmente que pedir ajuda a alguns organizadores de salão de humor para que eles me enviassem a imagem do desenho premiado”, conta Jota A.

O livro possui 150 páginas e é um dos projetos aprovados no Siec 2020, patrocinado pela Equatorial Energia Piauí.

O artista

Jota A é um dos cartunistas mais premiados do país, com trabalhos vencedores nos mais importantes salões de humor do Brasil e no exterior, em países como Portugal e Turquia. Além disso, é jornalista-ilustrador, artista plástico, designer gráfico e xilógrafo. É graduado em Educação Artística pela Universidade Federal do Piauí-UFPI. Criador do Salão Medplan de Humor e cartunista do Jornal O Dia desde 1988.

O livro pode ser adquirido no dia do lançamento ao preço de R$ 30, mas quem quiser antecipar a compra e já garantir sua edição com desconto pode acessar o site do Catarse (veja o link abaixo). Neste mesmo espaço também está disponível à venda outros livros do Jota A, desenhos originais do artista, e ainda existe a possibilidade de contratar uma caricatura. “Você pode antecipar a compra do livro e ir receber no dia do lançamento, ou, se for de outro estado, receber em casa, pelos Correios”, lembrou o cartunista.

Link para acessar o site do Catarse

https://www.catarse.me/as_premiadas_do_jota_a_volume_2_6910?ref=project_link

