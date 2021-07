Carro que transportava galões de álcool 70 pega fogo na zona Leste de Teresina

Um acidente na manhã desta quinta-feira (22) chamou a atenção de quem trafegava pela avenida João Antônio Leitão, na zona Leste de Teresina. Um carro ficou totalmente danificado após pegar fogo.

Segundo a Major Najra, do Corpo de Bombeiros da Capital, o veículo, que era conduzido por um homem que não teve a identidade revelada, transporta cerca de 10 galões de álcool 70. A suspeita é de que um dos galões tenha entrado em combustão, causando a explosão do veículo.

Ainda de acordo com a Major, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros, agora, irá investigar as reais causas do acidente.

