VÍDEO: carro quase pega fogo ao tentar furar barreira durante protesto em Teresina

Inconformados com a falta de água e energia elétrica, moradores fizeram um protesto na noite desta quarta-feira (01) no balão da Coca-Cola, próximo ao Terminal de Integração Buenos Aires, zona Norte de Teresina. Durante a manifestação, a população fez barricadas com pedaços de paus e pedras e atearam fogo. Um motorista tentou furar o bloqueio, e, por pouco, seu veículo não pegou fogo.





Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que o veículo ficou preso após passar por cima de uma pedra. As chamas se aproximam da lateral do carro e o motorista entra em desespero. O homem acelera o veículo, mas a roda não toca o chão e o carro não sai do local.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

O homem chega a abrir a porta do carro na tentativa de sair do veículo, mas desiste devido a proximidade das chamas. Populares correm em direção ao motorista, empurram o veículo, mas sem sucesso. Em seguida, uma viatura do Corpo de Bombeiros chega ao local e os militares utilizam uma mangueira para apagar as chamas.



A equipe de reportagem tentou contato com o Corpo de Bombeiros para obter mais informações sobre a ocorrência, mas até o momento não obteve retorno.



