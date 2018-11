Carro invade a preferencial e causa acidente em cruzamento no Centro

Um acidente ocorrido por volta do meio dia desta segunda-feira (12) causou um pequeno congestionamento no cruzamento da Rua Álvaro Mendes com Avenida Pires de Castro, no Centro de Teresina. Um veículo modelo Chevrolet Ônix, que trafegava pela Álvaro Mendes, teria invadido a preferencial e foi atingido por um outro carro modelo Renault Oroch, que vinha no sentido Sul-Norte na Pires de Castro.



Com o impacto da batida, os dois veículos ficaram parcialmente destruídos e um deles quase subiu na calçada de uma loja de informática que fica no cruzamento. Ninguém ficou ferido. Em conversa com a reportagem o condutor do Renault, identificado como sendo o subtenente da PM, Ricardo Pereira dos Santos, disse que ainda tentou desviar do outro veículo, mas não teve tempo.

Fotos: Elias Fontinele/O Dia





“Ele já estava muito em cima, no meio da avenida. Eu tentei frear e puxar meu carro para o lado, mas mesmo assim não teve como evitar. A sorte foi que o airbag acionou e o dano foi apenas material”, disse o subtenente, que aguardava a chegada da perícia no local. Cerca de duas horas depois do ocorrido, a viatura da Companhia de Policiamento de Trânsito (Ciptran), ainda não havia chegado para periciar os veículos e liberar o trânsito da via totalmente.

Veja o vídeo do momento do acidente





A proprietária e condutora do Ônix, que teria invadido a preferencial, não foi encontrada no local do acidente. Seu genro, que preferiu não se identificar, esteve na cena da ocorrência para aguardar a perícia e disse que ela nada sofreu. “O impacto foi mais no peito, por conta da frenada brusca, mas o airbag saiu e ela estava usando cinto”, disse.

Policiais do 1º BPM estiveram no local para fazer o isolamento e agentes da Strans orientavam os demais motoristas para desvios da área do ocorrido.

Maria Clara Estrêla