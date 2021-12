Carro é incendiado após assalto no Promorar, em Teresina

Um carro foi incendiado e teve perda total após um assalto realizado no início da noite dessa sexta-feira (24), no bairro Promorar, na Zona Sul de Teresina.

Segundo a Polícia Militar, três homens abordaram a vítima próximo da escola Martins Napoleão, localizada na Avenida Principal do Promorar. Em seguida, a liberaram no bairro Macaúba, também na Zona Sul, e voltaram para acertar contas com um desafeto.

“Ao retornaram para o bairro Promorar, eles tentaram executar um desafeto, mas acabaram atingindo outra pessoa na região do braço. Foi aí que eles fugiram e deixaram o carro próximo da UPA. Ainda não sabemos se foram os criminosos que atearam fogo no carro ou se foram os populares revoltados com a situação”, informou o 2º sargento Simplício, da PM.

Foto: Divulgação/PM

Ainda segundo a polícia, a vítima do assalto foi identificada e já acionou a seguradora. “Fomos ainda ontem ao local e constatamos que o veículo teve perda total. O proprietário foi identificado, esteve no local e acionou a seguradora”, completa.

Foto: Divulgação/PM

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Em relação a vítima baleada por engano, a corporação informou que ela recebeu atendimento médico e passa bem. A polícia já iniciou as investigações para identificar quem atou fogo no veículo.

As equipes da PM seguem em diligências para prender os suspeitos do crime.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no