Carro com irmãos cai em galeria e é levado pela correnteza; um morreu

Uma tragédia ocorrida na noite desta quarta-feira (21), acabou por vitimar um jovem identificado como Francisco Lucas de Carvalho dos Santos, de 22 anos. A vítima estava em um carro com o irmão quando o veículo caiu em uma galeria no bairro Comprida, região do Grande Dirceu, e acabou sendo levado pela correnteza. O local do acidente havia sido interditado na semana passada pela Prefeitura para realização de obras de reparo.

Segundo informações do tenente Edson, do Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros, o veículo de modelo Gol caiu dentro da galeria e foi arrastado pela correnteza por cerca de 700 metros. Ao presenciarem o fato, populares ajudaram a retirar os irmãos de dentro do veículo.

A vítima fatal chegou a ser socorrida e encaminhada ao HUT, mas acabou não resistindo e faleceu pouco após dar entrada no hospital. Já o motorista, identificado como Francisco Laércio Fernandes de Carvalho dos Santos, sofreu apenas escoriações leves e passa bem.

“Essa galeria é a mesma que foi rompida na semana passada, durante o carnaval. Lá não tinha sinalização, nem grade, e eles acharam que poderiam passar. Quando tentaram passar, o carro começou a ser levado pela correnteza e caiu dentro da galeria”, relata o tenente.

A suspeita inicial é de que o jovem tenha sido vítima de afogamento, pois o carro teria ficado submerso dentro do buraco. “O carro caiu e foi arrastado por duas galerias, e só parou porque ficou enganchado. Acredito que a vítima tenha se afogado, porque tinha muita água dentro do carro”, conta o bombeiro.

Uma empresa privada foi contratada pelo proprietário do veículo para retirar o carro de dentro da galeria.

Em nota, a SDU Sudeste informou que ainda na quinta-feira (15), logo após o carnaval, as equipes já estavam no local trabalhando no reparo da galeria e da via e que o local encontrava-se interditado, justamente para evitar acidentes. No entanto, o órgão ainda não se posicionou sobre a falta de sinalização no local do acidente.

Nathalia Amaral