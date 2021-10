Carro capota na Ponte Tancredo Neves após colidir com caminhão, em Teresina

Parte da Ponte do Tancredo Neves, que liga as zonas Sul e Sudeste, ficou interditada, na manhã desta terça-feira (19), após um acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão. Com a colisão, o carro capotou e ficou no acostamento da via.

(Fotos: Reprodução/WhatsApp)

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos motoristas e as causas do acidente. O trânsito segue lento em uma das pistas da ponte.

Aguarde mais informações.



