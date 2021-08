Motorista perde controle de carro, bate em mureta e capota na BR-316, em Teresina

Um veículo capotou na manhã desta sexta-feira (20) na BR-316, nas proximidades do bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. O motorista que conduzia uma Pajero, sentido Sul/Norte, teria perdido o controle do carro, chocando-se violentamente contra a mureta de proteção que separa as vias, capotando por várias vezes.



Com o impacto, alguns pedaços de concreto da mureta foram arremessados, atingindo veículos que transitavam na pista contrária. O motorista do carro atingido, que preferiu não ser identificado, conta que chegou a rodar algumas vezes na pista, devido ao impacto. "Se a pedra tivesse acertado na roda eu teria tombado, eu tentei desviar, mas não consegui, mas estou bem e tive apenas pequenas escoriações", disse em entrevista ao Rota do Dia, da ODIA TV.

Devido ao acidente, a pista sentido Sul/Centro ficou com o trânsito lento, o que causou grande congestionamento.



(Fotos: Reprodução/WhatsApp)

Destroços dos veículos ficaram espalhados na pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência. Os dois condutores foram submetidos a exames de alcoolemia. A PRF irá aguardar o resultado dos laudos para identificar o que teria causado o acidente.







Com informações de Tony Silva, do Rota do Dia (O Dia TV)

