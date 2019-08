Cãominhada pretende reunir mais 300 animais neste domingo (25)

A Cãominhada, evento que destaca a importância da proteção animal, acontece neste domingo (25), a partir das 17h, com percurso do Parque Nova Potycabana ao estacionamento da Ponte Estaiada, na Avenida Raul Lopes, zona Leste de Teresina. A expectativa é reunir mais de 300 animais e seus tutores. A ação é organizada pela ONG Protetores de Patinhas, que há aproximadamente cinco anos desenvolve um trabalho de resgate de animais submetidos a situações de maus tratos e abandono nas ruas. Após o resgate, eles são acolhidos em um lar temporário, recebem o devido tratamento médico e, em seguida, são colocados para adoção.

De acordo com Shayana Raianny, presidente e voluntária da ONG Protetores de Patinhas, o incentivo ao trabalho realizado pela organização se dará também por meio da venda de kits personalizados para os animais e seus tutores.

“Essa é uma forma de estarmos mais próximos de quem nos segue e apoia, sendo também um evento bacana de socialização de cães. Além disso, vai nos ajudar a quitar débitos altos em uma clínica veterinária, pois estamos vendendo kits para angariar fundos para seguirmos”, explica Shayana.

Os kits são compostos por squeeze e camiseta personalizada para o dono, e um bebedouro portátil e bandana para o cão. Para adquirir antecipadamente ou fazer reservas, basta entrar em contato com a ONG pelo telefone (86) 99930-7657 (WhatsApp).

Atualmente, a Protetores de Patinhas está oferecendo lar temporário para 16 animais, além de três que estão internados. Mais de 200 bichinhos, entre cães e gatos, já foram resgatados diretamente pela organização, além de muitos outros que receberam ajuda de forma indireta, com consultas, internações e afins.

Programação envolve concurso para cães

A programação do evento também envolve um Cãocurso, que pretender escolher o cão mais parecido com seu dono, o mais adestrado e o mais simpático. “Os vencedores serão premiados com brindes dos nossos parceiros. Teremos espaço para fotos, presença de equipe de veterinários e outros parceiros também estarão distribuindo brindes aos participantes”, completou Shayana, presidente da ONG Protetores de Patinhas.

