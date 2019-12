Cantora morre após passar mal durante show em José de Freitas

A cantora de forró Andreia Ribeiro morreu na manhã deste domingo (29) após sofrer um mal súbito durante uma apresentação na noite de ontem no município de José de Freitas, distante 40 km de Teresina. De acordo com testemunhas, a artista passou mal durante a apresentação e acabou desmaiando e batendo a cabeça no chão.

Andreia Ribeiro morreu na manhã deste domingo(Foto: Reprodução/Instagram)







Andreia foi socorrida no hospital de José de Freitas e transferida ainda na noite de ontem para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas não resistiu e acabou morrendo no início da manhã de hoje.

Atualmente em carreira solo, Andreia Ribeiro já fez parte de algumas das principais bandas de forró do cenário teresinense e era considera uma das mais promissoras vozes de sua geração.

Nas redes sociais, artistas e fãs lamentaram o falecimento precoce da cantora.

“Descanse em paz meu anjo. Sem acreditar”, escreveu a cantora Walkiria Estarley.

“Sem acreditar. Tão guerreira, batalhadora! Que triste!”, comentou um fã.





Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Andreia Ribeiro.

Natanael Souza