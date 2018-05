Cantor se envolve em discussão e é baleado na perna

Atualizada às 12:50

O comando da Polícia Militar confirmou que o homem envolvido na briga é um policial militar de Teresina. Segundo informações ele não estava em horário de trabalho. A corregedoria da PM foi acionada e deu inicio as investigações. Os depoimentos das testemunhas que estavam no local foram colhidos. A PM está aguardando o policial se apresentar.

O cantor piauiense Saulo Dugado foi baleado após se envolver em uma briga. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (17), dentro de uma padaria, localizada na Avenida Presidente Kennedy, zona leste de Teresina.

Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver o inicio da discussão entre o cantor e um homem, que ainda não foi identificado. Após alguns segundos discutindo, os dois se exaltam e partem para agressão física. Segundos depois o homem saca a arma e dispara dois tiros, um acerta a perna de Saulo.





Segundo o comandante do 5º BPM, tenente-coronel Ivan Moura, os funcionários disseram não ter visto o início da briga, porém, testemunhas que estavam no local prestaram depoimentos a polícia. “As informações preliminares apontam que o cantor estava alterado e tendo uma discussão verbal com a mulher que o acompanhava. Então, um homem decidiu intervir, foi quando o Saulo se levantou e começaram as agressões físicas”, conta.

Inicialmente suspeitava-se que o homem que aparece no vídeo brigando com o cantor é um policial. Contudo, o comando da Polícia Militar ainda não confirmou a informação.

Saulo Dugado foi ferido na perna e encaminhado para um hospital particular de Teresina. O Portal O DIA entrou em contato, mas, não há informações sobre o estado de saúde do cantor. A polícia está realizando diligências no local.

Nayara FelizardoGeici Mello