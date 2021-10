Cantor da banda Xenhenhem tem sanfona furtada durante madrugada na Zona Leste de Teresina

O cantor da banda Xenhenhem, Léo Xenhenhem, teve sua sanfona branca furtada na madrugada deste sábado (30), no bairro Ininga, na Zona Leste de Teresina.



Nas redes sociais, o artista informou que o instrumento musical estava dentro de um carro que estava estacionado no cruzamento das ruas Senador Joaquim Pires com Hugo Napoleão – quando criminosos quebraram o vidro e levaram o objeto. Ele foi informado do furto após deixar uma festa.

Foto: Reprodução/Instagram

Ele pediu ajuda para encontrar o instrumento que, segundo o artista, foi conquistado após muitas noites de trabalho.

“Pessoal, levaram a minha sanfona branca. A sanfona que era um sonho de família. Desde o tempo em que eu aprendi a tocar, ela era um sonho porque Luiz Gonzaga tinha uma sanfona branca. Meu primo sonhava comigo, para a gente conseguir comprar, inspirado em Luiz Gonzaga. Após muitos anos, conseguimos, mas infelizmente levaram. Quem puder compartilhar para gente encontrar, eu agradeço bastante”, disse o artista em pranto.

Quem tiver alguma informação do instrumento pode entrar em contato através do número (86) 99411-7822.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!