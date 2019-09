Campanha mude1hábito marca lançamento das corridas Unimed

O evento aconteceu no Grand Hotel Arrey, na zona leste da capital, às 19h, e contou com a presença de jornalistas, patrocinadores, atletas, grupos e assessorias de corrida, além de gerentes e diretoria executiva do Sistema Unimed Teresina.



Na entrada do evento, os convidados foram chamados à proposta de uma alimentação mais saudável. Uma barraca de frutas intitulava o convite “Mude1Hábito” e, ao lado, os participantes puderam fazer pedidos de sucos com combinações de frutas diversas, além de consumi-las em porções.

O Talk Show Mude1Hábito contou com a participação da psicóloga do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), Marcela Araújo, do médico cooperado especialista em medicina esportiva, Rafael Levi Bouchard, e do profissional de educação física Daniel Costa. As falas dos participantes foram ao encontro da campanha, que visa incentivar a mudança de hábitos para melhorar a qualidade de vida da população.

Para Marcela, a campanha Mude1Hábito vai além dos cuidados com o corpo: inclui os cuidados com a saúde mental. “É muito importante a gente cuidar não só do corpo, mas também da nossa saúde mental, porque é um conjunto, um não funciona sem o outro. Se nossa mente não está bem, nosso corpo também não está” – explica Marcela.

O vice-presidente da Cooperativa, o médico cardiologista Newton Nunes Filho, falou sobre a afinidade das Corridas Unimed com o movimento Mude1Hábito.

“A campanha Mude1Hábito é um movimento da Unimed Brasil, portanto, nacional. Em Teresina, nós resolvemos lançar essa campanha próximo à Corrida, porque é um evento que promove a saúde também, assim como Mude1Hábito. E a proposta é exatamente a seguinte: a gente sabe que mudar de hábitos é uma coisa difícil, por isso, a gente foca em pelo menos um hábito. Transforme um hábito ruim em um hábito saudável. Então, esse é o mote da campanha” – disse o vice-presidente.

As Corridas Unimed, que serão realizadas no dia 20 de outubro, em homenagem ao Dia do Médico, visam ao benefício de toda a população e já ultrapassam o número de participantes da edição do ano passado, que ficou em torno de 800 corredores. As inscrições continuam disponíveis pelo site da Unimed Teresina. O valor do segundo lote será mantido até o dia 30 de setembro e as categorias estão divididas em cooperado, colaborador e geral.

“É um evento enorme, mas bem organizado, que vem focado na promoção de saúde. É um evento que já é tradição aqui em Teresina” – reforçou Nunes Filho.