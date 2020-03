Campanha de Vacinação contra o Sarampo segue até dia 13 de março

Pessoas na faixa etária de cinco a 19 anos e também de 30 a 59 anos devem comparecer, até dia 13 de março, às salas de vacina e verificar se já estão imunizadas. No Dia D de Mobilização da Vacinação Contra o Sarampo, que aconteceu no último sábado (29), 4.442 pessoas foram vacinadas na capital.

“É importante verificar a caderneta de vacinação de adultos, crianças e adolescentes. A vacina tríplice viral (VTV) é muito importante pois previne contra o sarampo, caxumba e rubéola”, fala Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde (FMS).

Foto: Divulgação FMS

Em janeiro de 2020, a circulação do vírus do sarampo permanece ativa no país e, diante disso, estados e municípios devem realizar a vacinação contra a doença. Essa ação serve para garantir a devida proteção da população e possibilitar a interrupção da circulação do vírus no país.

