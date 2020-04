Após vacinar 104 mil pessoas contra a gripe em Teresina, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) comunica que, a partir de quinta-feira (23), terá que suspender temporariamente a vacinação de pessoas com doenças crônicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos drive-thrus. Os demais públicos, todavia, continuarão sendo vacinados. A medida foi tomada em razão de o Ministério da Saúde ter enviado quantidade insuficiente de doses.

A suspensão das vacinas nas 51 UBS é temporária e foi uma estratégia adotada pela FMS para evitar aglomeração nessas Unidades nesse momento de pandemia do Coronavírus, já que não há doses suficientes. “Por isso, optamos por vacinar os demais públicos nas sedes das suas instituições e os acamados, em suas residências”, afirma o diretor de Atenção Básica, Kledson Batista.

Os profissionais das forças de segurança, motoristas de transporte coletivo e do sistema prisional continuarão sendo vacinados nas sedes das suas instituições, em datas definidas pelos seus superiores hierárquicos. Já os caminhoneiros podem se dirigir, em dias úteis, das 10h às 16h, para as sedes da PRF, na saída de Altos ou de Demerval Lobão, para que recebam a vacina. As pessoas acamadas, que não se locomovem por problemas de saúde, também continuam sendo vacinadas nas suas casas.



Campanha de vacinação contra Gripe é parcialmente suspensa em Teresina. Reprodução



O presidente da FMS, Manoel de Moura, informa que quando o município receber mais doses irá divulgar amplamente na imprensa para que as pessoas com doenças crônicas se dirijam às UBS. "Nós reconhecemos a importância da vacina na proteção à saúde, mas pedimos a compreensão da população de que há um trâmite por trás do fornecimento. É o Governo Federal que adquire e distribui as vacinas. Logo, a vacina estará à disposição da população”.

Confira lista de postos de vacinação contra gripe:

1.Sedes da PRF, na saída de Altos e Dermeval Lobão: Caminhoneiros.

2.Forças de segurança (Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, Exército, segurança privada), sistema prisional e motoristas de transporte coletivo estão sendo vacinados em datas e locais definidos entre a FMS e essas instituições.

