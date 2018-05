Caminhão fica preso ao tentar passar por corredor de ônibus na BR-316

Um caminhão de carga tentou passar pelo corredor exclusivo para ônibus coletivos e acabou ficando preso no terminal de passageiros da BR-316, próximo à Avenida Miguel Rosa. O incidente aconteceu por volta das 20 horas da noite de ontem (15) e, segundo a PRF, o motorista entrou na faixa exclusiva do transporte municipal porque pensou que ela era a via de acesso à pista de velocidade da rodovia.



“O caminhão não era daqui, tinha placa de Piranhas, no Estado de Alagoas, e o motorista disse que não entendeu a sinalização do local. Ele pensou que tinha que entrar pelo corredor do terminal para poder acessa a pista do meio, que é a de maior velocidade de tráfego e não percebeu que havia uma rampa. Como o caminhão é bem mais alto e mais robusto que um ônibus, ele acabou ficando preso na estrutura de concreto, sem conseguir ir nem voltar”, detalhou o inspetor.



Foto: Divulgação PRF

A PRF teve que usar um guindaste para conseguir retirar o caminhão que ficou preso ao terminal. O motorista não sofreu ferimentos, mas o trânsito na BR-316, próximo à Miguel Rosa ficou congestionado por boa parte da noite. Só depois das 22 horas é que o veículo foi posto de volta na pista.

O reparo na estrutura do terminal começou a ser feito ainda na noite de ontem e a previsão é que seja concluído já na manhã de hoje.

Maria Clara Estrêla