Caminhão do lixo tomba e deixa dois feridos no aterro sanitário de Teresina

Um caminhão do serviço de coleta de lixo de Teresina tombou na manhã desta segunda-feira (1º) deixando dois feridos no aterro sanitário, localizado no bairro Vamos Ver o Sol, zona Sul da Capital. O veículo saiu da pista que leva ao aterro após uma manobra e caiu em um barranco.





Segundo informações do Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros, as duas vítimas que estavam no caminhão de lixo foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Quando chegamos lá, o Samu já havia sido acionado e as vítimas estavam sendo socorridas. Não haviam vítimas presas às ferragens”, relata o Tenente Ivan Barbosa.





Em vídeos gravados por populares que presenciaram o ocorrido, é possível ver o caminhão tombado embaixo do barranco, enquanto vários funcionários prestam os primeiros socorros às vítimas. Os dois feridos são funcionários da empresa CTA, responsável pelo serviço de coleta em Teresina, e não foram identificados.

Até o momento não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

Outro capotamento

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outro capotamento foi registrado na manhã desta segunda-feira em Teresina. Desta vez, um veículo do modelo BMW capotou na Estrada da Usina Santana, zona Rural de Teresina, deixando duas pessoas presas às ferragens. Segundo o tenente Ivan Barbosa, os feridos foram socorridos e sofreram apenas ferimentos leves.

Nathalia Amaral