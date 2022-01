Caminhão colide com carro na Ponte Nova e causa princípio de incêndio

Um caminhão colidiu com um veículo de passeio em cima da Ponte Nova (Ponte Engenheiro Antônio Noronha), que liga as cidades de Teresina (PI) e Timon (MA), na manhã desta quarta-feira (19). Com a colisão, houve um princípio de incêndio e o trânsito está parado.



(Foto: reprodução)

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local para socorrer o motorista do carro, que, segundo informações iniciais, teria sofrido um ferimento grave no braço.

Aguarde mais informações.



