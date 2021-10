Caminhão carregado com frutas tomba na Avenida Miguel Rosa, em Teresina

Um caminhão carregado com frutas tombou na madrugada deste domingo (17), na Avenida Miguel Rosa, zona Sul de Teresina. O veículo passava embaixo do viaduto quando virou, espalhando os alimentos que transportava na pista, interditando o trecho.



(Foto: Reprodução/WhatsApp)

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para socorrer o motorista da carreta, que teve ferimentos leves. O condutor, que não teve a identidade divulgada, foi levado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT) e passa bem.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para controlar o trânsito e impedir que a carga fosse saqueada. Porém, no início da manhã, dezenas de curiosos que passavam pelo local aproveitaram para levar algumas frutas que estavam no chão, próximas ao caminhão.



Até o momento não se sabe a causa do acidente.



