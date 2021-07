Caminhada da Fraternidade: Organização prepara evento para o segundo semestre

Após dois anos sem a realização daCaminhada da Fraternidade devido a pandemia da Covid-19, a organização prepara um evento para o segundo semestre desse ano para reunir de forma virtual os “caminheiros”. Neste domingo (13), a tradicional desta da solidariedade deveria percorrer avenidas de Teresina.

O padre Isaías Pereira, coordenador da caminhada, destacou que caminhadas no intuito de ajudar os que mais precisam continuam acontecendo, bem como os serviços da Ação Social Arquidiocesana (ASA) continuam em execução na Capital. O padre reforça a necessidade de doações para que as atividades não sejam comprometidas.

Foto: Renato Bezerra / Divulgação

“Nós estamos planejando uma live muito bonita para o segundo semestre e contamos com a participação de todos. Enquanto tiver alguém caminhando para fazer algo bom em prol dos nossos irmãos que mais necessitam, a Caminhada da Fraternidade continua existindo. Os serviços da ASA, que também são mantidos com os recursos arrecadados anualmente, continuam prestando assistência e dependem de nós para isso. Por isso, vamos nos esforçar sempre mais para colaborarmos com tudo o que for necessário para que as pessoas necessitadas sejam assistidas”, disse.

Neste domingo, a organização daCaminhada da Fraternidade divulgou um vídeo que lembrou os 26 anos do evento. Em sua mensagem principal, a produção lembrou que “Caminhar é preciso. Ainda que de um jeito novo”. O vídeo destaca “na atual realidade não é possível caminharmos juntos, mas é impossível nos separarmos para sempre. O sentimento da fraternidade pulsa vibrante”.

A organização afirmou que é sensível à situação de pandemia e seguirá mais uma vez as orientações das autoridades de saúde e não realizará a Caminhada da Fraternidade de forma presencial.

