Vias serão interditadas pelo STRANS neste fim de semana

Quem for passar pela Avenida Frei Serafim neste domingo, deve ficar atento. Pois a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) irá interditar a avenida por causa da X Caminhada da Fazenda da Paz, que acontece neste domingo, 30, a partir de 7h da manhã.



E este ano a passeata vem com o tema “Viver sem drogas é dez! Reforçando o valor de se manter afastado das drogas”. O objetivo é continuar auxilio as pessoas que querem sair da dependência química e ajudando no enfrentamento contra as drogas.

O evento vai se concentrar no cruzamento da Avenida Frei Serafim, com a Rua Coelho de Resende. Os participantes vão sair em caminhada pela Avenida até a Câmara de Vereadores, na Avenida Marechal Castelo Branco, onde será encerrada a caminhada. A interdição será realizada a partir das 7h e à medida que a caminhada for acontecendo o percurso será liberado.

Com isso, a Prefeitura de Teresina, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) irá interditar a Avenida Frei Serafim, no sentido Oeste/Leste. Como explica o Gerente de Operação e Fiscalização da STRANS, Denis Lima. “A nossa orientação é para que os participantes da caminhada façam o percurso pelo lado esquerdo da avenida, e pelo canteiro central, deixando sempre a faixa exclusiva dos ônibus livre. Estaremos com o nosso efetivo ao longo da avenida para fazer as interdições necessárias para que o evento aconteça da melhor maneira possível”, afirma.

Segundo o gerente por volta das 10h, a Avenida Frei Serafim, será liberada em sua totalidade. Assim, “a expectativa dos organizadores é que o evento reúna de 6 a 10 mil pessoas, por isso os condutores devem evitar circular pela avenida”, finaliza.

Strans interdita Estação Homero na João XXIII para manutenção



Com o objetivo de fazer a substituição da rampa de saída dos ônibus, a Estação Homero Castelo Branco (no sentido bairro/centro), que fica localizada no Corredor Leste, na Avenida João XXIII, será interditada nesta sexta-feira (28), a partir das 6h, e será liberada na segunda (1).

Os usuários do sistema que embarcam e desembarcam na Estação Homero Castelo Branco devem utilizar a Estação Dnit ou a Estação São Cristóvão. Qualquer dúvida os fiscais de transportes públicos estarão no local para esclarecer.

De acordo com a engenheira da Strans, Adélia de Melo, a interdição da estação é necessária para que seja feita uma melhoria na saída dos ônibus. “Faremos esse trabalho no final de semana para evitar maiores problemas para os usuários do sistema de transportes públicos”, enfatiza.

A engenheira reforça que as pessoas precisam ficar atentas às mudanças durante a interdição usando as estações mais próximas. “Estamos trabalhando para que o atendimento tenha mais qualidade. Contamos com a compreensão das pessoas e esperamos concluir o serviço o quanto antes para evitar maiores transtornos”, finaliza.

Maria Clara EstrêlaSandy Swamy