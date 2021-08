Câmara Municipal retoma atividades com duas sessões híbridas por semana

Com o fim do recesso na Câmara Municipal de Teresina, as seções devem começar a acontecer nos dias de terça e quarta-feira. O número de sessões pode aumentar gradativamente a partir de setembro.

“A gente está voltando hoje. Teremos uma sessão na quarta-feira (04) e a partir da próxima semana faremos duas sessões. Acredito que, a partir de setembro, retomaremos as três sessões por semana, mas ainda continuamos com um número reduzido de pessoas trabalhando por departamento e pessoas trabalhando de forma remota. Além disso, as sessões ordinárias acontecerão de forma híbrida, ou seja, aquele vereador ou vereadora que não puder participar por questões da Covid-19, poderá se fazer presente remotamente”, explicou Jeová Alencar (MDB), presidente da CMT.





Foto: Divulgação

As sessões acontecerão toda terça e quarta-feira, a partir das 8h30, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube. Imprensa, funcionários e assessores dos vereadores estão liberados para participar das sessões ordinárias, enquanto a população pode acompanhar pelo YouTube.

“Continuamos sem a presença do público, mas isso até recebermos novas orientações do COE, de quem seguimos as diretrizes, a partir do momento em que o COE liberar, voltaremos a ter a presença do público com o maior prazer”, finalizou Jeová.

