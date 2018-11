Cães e gatos das zonas Sul e Sudeste devem ser vacinados hoje, 10

Mais de 55 mil animais domésticos das zonas Sul e Sudeste precisam ser vacinados hoje, 10, quando acontece a segunda etapa da campanha de vacinação contra a raiva em Teresina. Desta vez, serão 129 postos imunizando cães e gatos entre as 8h e as 17h. A abertura oficial desta segunda etapa acontecerá a partir das 8h30 na Unidade Básica de Saúde do Monte Castelo.

Esta segunda etapa da vacinação contra a raiva encerra a imunização na zona urbana. Nos dias 24 de novembro e 1° de dezembro acontece a vacinação na zona rural da capital. Ao fim da campanha, a expectativa é que mais de 140 mil cães e gatos sejam imunizados em todo o município. Oriana Bezerra, veterinária chefe da Gerência de Zoonoses, pede que as pessoas levem seus animais para vacinar nos horários em que o sol não esteja muito quente, para evitar estresse nos cães e gatos. “Existem muitos animais que não realizam nenhuma atividade física e que estão acima do peso, que se os donos o levarem caminhando ao meio dia para se vacinar e voltar imediatamente, ele pode ser prejudicado”, enfatiza.

Ela pede ainda que pessoas com capacidade de conter os animais levem os mesmos para a vacina. “Porque percebemos que muitas crianças levam os animais e elas não têm força para conter o animal na hora da vacina, além de idosos sem condição física para segurar um animal de médio e grande porte, por isso fazemos essa ressalva”, esclarece Oriana.

Na primeira etapa, realizada no último sábado (03), foram vacinados 60.264 animais, sendo 45329 cães e 14935 gatos. A meta para a região era de 63.393 animais, o que totaliza 95,6% de cobertura.

A vacinação é a única forma de prevenção contra a raiva, que pode ser transmitida para o homem e é fatal. A vacina animal, que é segura e gratuita, é constituída por vírus atenuado, 2% de tecido nervoso e conservantes a base de fenol e timerosol.

O último caso de raiva em ser humano em Teresina foi em 1986. Já o último caso de raiva canina foi em 2011 em um cão proveniente do interior do Estado, cujo proprietário é residente de Teresina.

Ascom FMS