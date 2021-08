Cabo do exército é preso acusado de praticar assaltos em Teresina

Um cabo do exército brasileiro foi preso, juntamente com outro homem, acusados de praticarem assaltos em Altos e Teresina. A prisão ocorreu na noite de ontem (19), após policiais militares abordarem os suspeitos na zona Leste da capital.

De acordo com Cabo Santana, do 5º Batalhão da Polícia Militar, os acusados teriam confirmado que praticaram 4 assaltos em Altos e 2 no caminho para Teresina. Com eles foram encontrados 6 smartphones, uma arma de fogo calibre 32 e uma moto sem placa de identificação.



(Foto: Divulgação)

Um dos assaltantes já tinha passagem pela polícia quando era menor. Além disso, o outro homem trata-se de um cabo do exército que seria do Segundo Batalhão de Engenharia de Construção.



O cabo afirma ainda que durante a fuga, os assaltantes chegaram a cair da moto, causando alguns ferimentos. “Eles foram levados ao hospital para realizar os curativos”, afirma.



A fim de acompanhar os procedimentos, um oficial do exército compareceu ao local onde os suspeitos estariam detidos.



Com informações da O Dia TV

