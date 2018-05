Buracos na BR-343 causam transtorno a motoristas

No final de março, durante o período das chuvas (que registrou em dias o volume espera - do para o mês), a situação da BR-343 piorou em vários trechos. Em um desses dias mais chuvosos, um trecho da BR343 cedeu e quatro pessoas ficaram feridas, quando dois veículos e um semi-reboque caíram em uma cratera que se abriu após a ruptura da pista. O ponto entre Teresina e Altos chegou a ser interditado devido a alagamentos e deslizamentos de terra.

Um mês depois, a situação da via continua complicada, com a reclamação dos motoristas que transitam por ali diariamente. Teresina já atra - vessou o período chuvoso, mas os buracos permanecem na pista.

Um desvio na altura do retorno que dá acesso à usina Santana tem dificultado a passagem pelo local. Os carros que passavam por esse trecho acabam por ficar mais próximos no trecho mais estreito. Além do desvio, os buracos ao longo da BR têm dificultado o tráfego e trazido dor de cabeça aos condutores de veículos.



De acordo com o superintendente do DNIT, daqui a 20 dias esta cena não será mais vista (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



A florista Adriana Sousa conta que o trajeto está difícil por conta das más condições da rodovia. "A situação está horrível. Se for à noite e passar por aquele desvio, corre o risco de cair no buraco ou se chocar com outro carro ao desviar". Ela se referia ao desvio para reparos na estrada, que se encontra sinalizada, mas não havia pessoas trabalhando no local. A florista também comentou os prejuízos que os buracos no trajeto trazem para os veículos, cuja estrutura pode ser comprometida pelo impacto provocado pelos buracos na estrada. Pneus furados e peças quebradas são alguns desses prejuízos.

A reportagem de ODIA entrou em contato com o superintendente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) Ribamar Bastos. Ele informou que o órgão já iniciou a manutenção da BR-343 e que a previsão para a finalização dos reparos é de 20 dias.

Ananda Oliveira - Jornal O Dia