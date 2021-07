Bossa Jazz Duo promete agitar com homenagem à Ella Fitzgerald e Joe Pass

Muito jazz e uma noite inesquecível, embalada pelos sucessos que marcaram a parceria entre os gigantes da música Ella Fitzgerald e Joe Pass, corresponde a apresentação a ser realizada pelo Bossa Jazz Duo no dia 10 de julho a partir das 21h. A colaboração entre os artistas estadunidenses resultou em quatro álbuns, a conquista do prêmio Grammy e ganha agora homenagem através dos talentosos jovens músicos Ana Júlia Veloso e George Paiva, membros do Duo. A performance será online e os ingressos já estão disponíveis.

O evento ultrapassa a homenagem aos dois ícones e representa uma oportunidade para o público conhecer ou apreciar o jazz. O ritmo que influenciou outros gêneros musicais pelo mundo inteiro remonta aos Estados Unidos entre os séculos XIX e XX, e surgiu com os escravos de modo a ser um escape por meio da libertação emocional de suas canções. O jazz é conhecido pelo estilo que preza a improvisação, swing e ritmos não lineares. Já para os especialistas em psicologia, ajuda até a reduzir os níveis de stress.

Entretanto, o duo piauiense também oferece a bossa nova. De origem brasileira do final dos anos 50, o ritmo se tornou símbolo do país e viajou o mundo, levando o nome do Brasil aos mais diferentes lugares. A bossa nova tem como características principais o desenvolvimento do canto-falado, ao invés da valorização da “grande voz”, e a marcante influência do jazz norte-americano. Os temas musicais variam desde o amor a questões sociais.



Foto: Divulgação

Nesse sentido, o Bossa Jazz Duo propõe-se à apresentação de um repertório exclusivo de jazz e bossa nova. O grupo se dedica a revelar o minimalismo e a retomar as boas sensações provocadas por esses dois estilos musicais admiráveis e muito valorosos historicamente.

Além disso, a inserção do duo no contexto artístico da cidade de Teresina, revela-se como intuito de incentivar culturalmente novas gerações de músicos e contribuir com a diversificação do repertório musical disponível na cidade.

Ana Júlia e George são jovens artistas que respiram música desde cedo. Ambos não só se debruçam na música como arte, mas também estudam e buscam aprimorar seus conhecimentos na modalidade artística. Com um currículo repleto de performances e participações em festivais, o Bossa Jazz Duo já promoveu evento fora do estado do Piauí.

