Bombeiros encontram corpo de jovem que desapareceu no Rio Parnaíba

O corpo do jovem Erick Antunes Jesus Silva, de 22 anos, que desapareceu no Rio Parnaíba , foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no final da tarde desta segunda-feira (16).



Corpo de Bombeiros durante as buscas. Foto: Reprodução Corpo de Bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo do rapaz foi encontrado boiando a cerca 200 metros do local apontado pelos familiares. Erick estava desaparecido desde o último domingo (15), quando banhava no rio com os amigos e foi arrastado pela forte correnteza.

O Instito de Medicina Legal foi acionado e fez a remoção do corpo. Não foram divulgadas informações sobre o velório.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia