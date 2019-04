Bom relacionamento com cliente é a chave para um bom negócio, diz consultora

Nos próximos dias 12 e 14 de abril acontecerá em Teresina o Outlet Chic, considerado o maior do Estado. Com a proximidade do evento, a gerente e consultora de negócios, Raylane Maia, esteve na capital piauiense para uma conversa sobre reposicionamento de marca, relacionamento com o cliente e negócios.

Segundo a consultora, um bom relacionamento com a equipe e com o cliente é a base para se manter um bom negócio. “Não adianta ter a melhor marca, o melhor produto se não houver as pessoas certas alinhadas a este serviço. Trata-se de um bom relacionamento de equipe e da equipe com o cliente. É assim que se solidifica a credibilidade da marca”, disse a consultora.



Raylane Maia, gerente e consultora de negócios. Foto: Geici Mello/ODIA

Raylane Maia aponta ainda que um evento como Outlet, pode ser uma boa oportunidade para desenvolver o relacionamento com o cliente e por isso é importante estar atento em como se apresenta a marca. “Por vezes, lojistas e equipe estão preocupados apenas em vender, porém, vender muito não significa dizer que se está vendendo bem. A intenção é de que o cliente volte e se sinta bem com a marca”, afirma.

De acordo com a palestrante, a criação de um cadastro é uma ótima forma de estreitar o relacionamento com o cliente e obter um feedback para entender o que precisa ser melhorado. “Este é o desafio. Com a facilidade proporcionada pela internet, a pessoa nem precisa mais sair de casa para fazer compras. Entendo que hoje ninguém confia em fornecer dados, mas por exemplo, um e-mail ou o telefone é o suficiente para começar”, completa.

Quem também estará marcando presença no evento é o Sistema o Dia de Comunicação que fará toda a cobertura do evento por meio das diferentes plataformas de comunicação. “Estamos felizes de poder participar. O Sistema O Dia já realiza um trabalho direcionado para o impulsionamento do empreendedorismo no Piauí. E para o evento teremos um plano de mídia que contempla rádio, Tv e redes sociais. Será um trabalho bem diferenciado”, conta Alberto Moura, diretor de marketing.





Alberto Moura, diretor de marketing do Sistema O Dia. Foto: Geici Mello/ODIA

Outlet Chic

O evento, que acontece há seis anos em Teresina, será entre os dias 12 e 14 de abril no Atlantic City. Mas de 100 lojistas já estão confirmados. Os descontos do Outlet Chic chegam a 80% e possibilitam aos piauienses a opção de comprar produtos de boa qualidade com preços mais baixos. A novidade da edição deste ano é o Outlet Car, onde além de artigos de calçados, acessórios, roupas e serviços, os participantes do evento .

Adriana MagalhãesGeici Mello