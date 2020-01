Boate da zona Leste que jovem sofreu queimaduras é multada em R$5,8 mil

A boate em Teresina que deixou como vítima uma estudante de Direito durante um show na zona Leste, no último final de semana, foi multada em R$ 5.800. O estabelecimento havia sido notificado para apresentar algumas documentações na segunda-feira, 20.

Segundo o gerente de fiscalização da SDU/Leste, Lupércio Medeiros, o proprietário compareceu à sede da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste (SDU/Leste) e apresentou o atestado do Corpo de Bombeiros, porém, as as outras documentações exigidas pelo órgão, que são o alvará, licença ambiental e sanitária, estão em trâmite na Prefeitura de Teresina para outros procedimentos.



“A empresa foi multada por falta de documentação para o funcionamento do estabelecimento. Além de ser multado também por não ter autorização prévia do Corpo de Bombeiros para o evento pirotécnico que teve na sexta-feira, ferindo a lei 4518/2014”, explica gerente SDU/Leste Lupércio Medeiros.

A Lei Municipal que o gerente se refere é a nº 4518 de 21 de fevereiro de 2014, onde é proibida a utilização, no âmbito do Município de Teresina, em apresentações artísticas ou pirotécnicas de qualquer natureza, de materiais que produzam faíscas ou fogo, em casas de shows, bares, teatros, buffets, eventos artísticos, palcos existentes ou montados ao ar livre ou outros estabelecimentos de uso coletivo. Desta forma, a casa de show foi multada, mas pode recorrer.

“O empreendimento foi multado em R$ 5.000,00, assim foi lavrado um alto de infração e ele tem 10 diaS dentro alto de infração, para se defender. Caso não haja defesa ou parecer final, vamos encaminhar a multa para a Secretaria de Financias e transforma-la no valor de R$ 5.000,00 mais R$ 800,00 da multa de falta de documentação para regularizar, o estabelecimento também poderá ser interditado nesses 10 dias”, afirma explica gerente SDU/Leste Lupércio Medeiros.



Entenda o caso:

Uma estudante de Direito sofreu um acidente durante show em uma boate na zona Leste de Teresina, na última sexta-feira. A jovem teve queimaduras de segundo grau no braço após a banda fazer uso de fogos na apresentação.

A vítima foi atingida quando estava próxima ao palco, acompanhada do marido e do irmão. Ao iniciar o show pirotécnico, a jovem relatou nas redes sociais que foi atingida pelo fogo na roupa, no cabelo e no braço, tendo, inclusive, que rasgar a própria roupa para apagar as chamas.

Sandy Swamy