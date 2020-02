Bloco Namorada do Sol movimenta foliões na Zona Leste

Uma reunião de vizinhos que ganhou grandes proporções. Assim é o bloco Namorada do Sol, que movimentou o carnaval da zona leste de Teresina na tarde desta segunda-feira (24).







Criado pelos amigos Gualberto e Milton, o Namorada do Sol já está em sua nona edição, reunindo um número cada vez maior de participantes.

De acordo com os organizadores, pelo menos 3 mil pessoas participaram da festa na tarde desta segunda-feira.

Mirton à esquerda e Gualberto Júniro à direita. Eles são organizados do bloco. Foto: Assis Fernandes.

“O bloco é da vizinhança. Tem pracinha de alimentação e espaço de brincadeira, exatamente para os pais trazerem os filhos para se divertirem também. O nossa carnaval é muito democrático”, ressaltou Gualberto Júnior, um dos criadores do bloco.

Os foliões brincaram ao som de bandas que tocaram grandes sucessos do carnaval, como marchinhas e frevos, além do repertório do axé music, que também é característico dessa época do ano.

A segurança foi garantida por homens da Polícia Militar e por seguranças privados, contratados pela organização do evento.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia