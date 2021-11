Black Friday: lojas do Centro de Teresina funcionarão até 18h neste sábado (27)

Para intensificar ainda mais as vendas do varejo na Black Friday, neste sábado (27), as lojas do Centro de Teresina estarão abertas até às 18h. Segundo o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI), o horário será ampliado para que os consumidores aproveitem as promoções e já antecipem as compras de final de ano para garantir aquele presente tão esperado.



O Black Friday ocorreu nesta sexta-feira, 26 de novembro, e diversas lojas ofereceram descontos para atrair os consumidores. Em Teresina, os lojistas prorrogaram as promoções durante todo o final de semana

No sábado (27), as lojas dos shoppings estarão funcionando nos seguintes horários: Rio Poty (10h às 22h), Teresina Shopping (10h às 22h) e Riverside (9h às 21h).

Já no domingo (28), as lojas do Centro estarão fechadas e o comércio nos shoppings funcionará dessa forma: Teresina Shopping (14h às 20h), Rio Poty (14h às 21h), Shopping Riverside (fechado).



