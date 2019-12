Binário terá mudança de sentido no bairro Buenos Aires

A partir do próximo sábado (21) haverá mudança de sentido no binário da Avenida Jerumenha e Rua Engenheiro Alves Noronha, ambas localizadas no bairro Buenos Aires, zona Norte de Teresina. As vias, que têm sentido Sul/Norte e Norte/Sul, passarão a ter sentido Norte/Sul e Sul/Norte, respectivamente.



A ação é uma iniciativa da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) e faz parte do Sistema Inthegra de transportes coletivos.

A assessora técnica da Strans, Ananda Patrícia, explica que o objetivo da mudança é organizar o trânsito da região e facilitar o acesso ao Terminal do Buenos Aires. “A inversão de sentido foi necessária para melhorar, futuramente, a entrada e saída dos ônibus no Terminal do Buenos Aires e o acesso à nova ponte sobre o Rio Poti, que já teve obra iniciada e terá entrada próxima ao Balão da Coca Cola”, explica.

Ananda ressalta ainda que a Strans vem consultando os moradores e comerciantes da região. “Desde o primeiro semestre estamos informando as mudanças por etapas, para facilitar a compreensão dos moradores da região. Tudo está sendo sinalizado e iniciaremos as mudanças a partir deste sábado (21)”, completa.

Rota dos ônibus

Com a mudança, no sentido Sul/Norte as linhas 327 e 302 terão trajeto alterado, passando agora pelas ruas Lucrécio Avelino, Batalha, Barras e Avenida União e as linhas 301, 303, 360, e Alternativo Linha 03 agora seguirão pela Avenida Duque de Caxias até o acesso a Rua Engenheiro Alves de Noronha. Já no sentido Norte/Sul as linhas 301, 303, 360 e 270 voltarão pelas avenidas Prefeito Freitas Neto e Jerumenha.

Denilson Guerra, gerente de planejamento da Strans, assegura que as mudanças foram pensadas para melhor atender os usuários do transporte público. “Conforme as mudanças, estamos adaptando o percurso das linhas afetadas sem muitos impactos. Essas alterações não prejudicarão o tempo de percurso das linhas”, pontua o gerente.