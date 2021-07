Bibliotecas públicas de Teresina reabrem com limite de 50% da capacidade

A reabertura das bibliotecas públicas de Teresina deve ocorrer na próxima segunda-feira (12). O anúncio foi feito pela Prefeitura de Teresina (PMT), por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMCMC), após registro da queda de casos de Covid-19 e do número diário de internações e óbitos na capital.



Para isto, todos os espaços tomaram medidas que garantam o distanciamento social, receberão a instalação de totens de álcool 70% para que os visitantes possam higienizar as mãos antes de terem acesso aos acervos.

Nesta primeira etapa serão abertas cinco das oito bibliotecas municipais, as demais serão reabertas de forma gradativa ao longo do segundo semestre deste ano. As bibliotecas irão funcionar, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, recebendo de forma presencial apenas 50% de suas capacidades, tendo o consulente a oportunidade de agendamento prévio para retirada de livros, através das redes sociais ou telefones das bibliotecas.



(Foto: Divulgação/PMT)

De acordo com Scheyvan Lima, presidente da FCMCM, a medida atende a necessidade de vários teresinenses que, por conta das medidas restritivas da pandemia do coronavírus, ficaram sem ter um local apropriado para realizar seus estudos. “As aulas em algumas instituições de ensino já recomeçaram, sem contar que temos em andamentos vários concursos públicos, por isso resolvemos reabrir esses espaços”.



O gerente de Patrimônio Histórico e Cultural da FMC, Messias Júnior, antecipa que, no segundo semestre deste ano, ocorrerá ainda o lançamento de duas campanhas voltadas para a leitura, sendo que uma delas será em parceria com associações e comerciantes e a outra em parceria com grupos religiosos e a Secretaria Municipal de Educação.



"Queremos a descentralização de vários projetos para que a população da periferia e comunidades rurais possam ter os mesmo direitos e oportunidades que as pessoas que residem na região central possuem”, explica Messias Júnior.



Veja a lista e telefones das bibliotecas que irão reabrir:



- Abdias Neves – Centro

(86) 3215-7824

- Fontes Ibiapina – Bairro Matadouro

(86) 3215-7823

- Da Costa e Silva – Bairro Parque Alvorada

(86) 3215-9230

- H. Dobal – Bairro Satélite

(86) 3215-7910

São João – Bairro São João

(86)3215-7871

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!