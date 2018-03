Bebedouros são desinstalados e visitantes ficam sem ter onde tomar água

O Parque Encontro dos Rios passou por uma ampla revitalização urbanística e ambiental e foi reaberto ao público na última sexta-feira (16). Ao todo, foram gastos aproximadamente R$ 2,1 milhões na obra que faz parte da segunda etapa do Programa Lagoas do Norte. No entanto, algumas pendências são alvo de reclamações entre os visitantes e permissionários que trabalham no local.

Um vídeo publicado nas redes sociais denunciou a existência de um bebedouro instalado dentro de um dos banheiros do parque. “Você procura os bebedouros e aí descobre que os bebedouros ficam no banheiro”, reclama o autor do vídeo.

Após a repercussão das imagens, os bebedouros foram desinstalados, deixando os visitantes sem a opção de hidratação. A mineira Maria José Menezes, em visita à capital e ao parque pela primeira vez, gostou da nova estrutura e do acolhimento dos funcioná- rios, mas questionou o problema com os bebedouros. “Acho muito errado colocar um bebedouro dentro de um banheiro, mas agora não tem nenhum disponível. Nesse calor, é um absurdo ficar sem beber água”, contesta a turista mineira.



Parque foi revitalizado e entregue à população nesse fim de semana (Foto: Assis Fernnandes/O Dia)



Além desse problema, há ainda relatos de falta de segurança no local. Um permissionário, que preferiu não ser identificado, afirmou que apenas um guarda ambiental faz a proteção do parque pela manhã. “Se houvesse mais segurança pela noite, o parque poderia funcionar até mais tarde, atrair mais visitas e, consequentemente, aumentaria nossas vendas”, argumenta.

Esclarecimentos

A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Semplan), responsável pela execução da obra de revitalização do Parque Encontro dos Rios, informou que os bebedouros seriam reinstalados ainda ontem (19) e que melhorias pontuais ainda seriam realizadas.

Acerca da segurança do Parque, a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro/Norte comunicou, por meio de nota, que agentes de portaria atuam diariamente no local.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia