Bebê morre após sofrer choque enquanto brincava em Alegrete do Piauí

Um bebê identificado pelas iniciais S.S.S, de apenas um ano e nove meses, morreu após levar um choque em uma tomada enquanto brincava dentro de casa no município de Alegre do Piauí nesta segunda-feira (04). A criança chegou a ser reanimada e transferida para o Hospital Regional de Picos, mas não resistiu.



De acordo com Capitão do quarto Departamento de Polícia Militar de Picos, Capitão Elias, o menino teria pego em uma tomada de ar-condicionado, que estava desencapada, e recebeu a descarga elétrica.

“As primeiras informações são de que essa criança teria pego nessa tomada desencapada que estava no quarto onde a família dormia. A criança foi socorrida ainda com vida, foi encaminhado pro hospital de Picos porque tem mais estrutura, mas não resistiu e faleceu. Uma pena”, disse.

Ainda de acordo com o Capitão, vizinhos da família ajudaram no resgate do bebê.

“Os vizinhos do entorno ajudaram no resgate. A informação que a gente recebeu é que vizinhos desligaram a energia da casa, mas infelizmente foi tarde demais”, relatou.

O caso foi comunicado pelo hospital à Polícia Civil que agora vai investigar o caso para finalizar o inquérito policial.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia