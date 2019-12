Banda 16 de Agosto encerra apresentações de 2019 neste final de semana

A Banda 16 de Agosto encerra neste final de semana suas apresentações em 2019. Acompanhar a orquestra da Prefeitura Municipal de Teresina, mantida por meio da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, é algo que o teresinense pode incluir na sua programação de sábado e domingo.

O maestro Eduardo César Costapreparou um Concerto Natalino para encerrar a temporada. O momento reúne tradicionais melodias natalinas arranjadas para banda de música assim como músicas religiosas e hits da música nacional e internacional.

No sábado (21), a partir das 18h, a banda se apresenta no Parque Ambiental Matias Matos, no Mocambinho. No domingo (22), a partir das 19h, é a vez do Santuário de Nossa Senhora da Paz, localizado na Vila da Paz, receber os músicos da 16 de Agosto.

A banda que já completou 50 anos de história faz referência a data do aniversário de Teresina. Por já passaram grande mestre como Jorge Tavares, Luis Santos, João Aguiar Costa, Aurélio Melo Colombro, Gilvan Santos, Orion entre outros.

