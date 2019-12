Com a proximidade das festas de final de ano, a Prefeitura de Teresina divulgou que os dias 24 e 31 de dezembro serão pontos facultativos. Desta forma, as repartições públicas do município estarão fechadas nestas datas. O decreto de nº 19.302, assinado pelo prefeito Firmino Filho, foi justificado por considerar as datas festivas importantes para os servidores municipais.

Apesar do ponto facultativo, os serviços essenciais para população, prestados pelo município, devem ter funcionamento normal, como hospitais e postos de saúde que prestam serviços 24 horas por dia. Os serviços prestados pelos agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) também serão mantidos.



Bancos e Prefeitura divulgam pontos facultativos neste fim de ano. Arquivo Jornal O Dia



Já a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) explica que as agências abrirão em horário especial para atendimento ao público. No dia 24 de dezembro, os bancos funcionam de 9h às 11h. E o último dia útil para atendimento ao público, com expediente normal e todas as operações bancárias, será 30 de dezembro. Pois, no dia 31, as instituições não abrem para atendimento.

Assim como no dia de Natal (25) e na Confraternização Universal, 1º de janeiro. Nestas datas, a população poderá utilizar os canais alternativos, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Além disso, os carnês e contas água, energia, telefone que têm vencimento no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte.

Sandy Swamy- Jornal O Dia