Os bancários vão realizar mobilizações nesta quarta-feira,12. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Piauí as agências do Banco do Brasil Heróis do Jenipapo, no bairro Ilhotas e agência Banco do Brasil Centro, da Álvaro Mendes, irão retardar o horário de abertura, sendo ás 8h e 9h, respectivamente.



Bancários retardam abertura de agências em Teresina. Arquivo O DIA.

Já na quinta-feira, 13, a mobilização e retardamento de abertura será na agência Caixa Costa e Silva, na Av. José dos Santos e Silva, de 09h às 11h.

O objetivo do protesto são contra os programas que achatam salários, como Performa (BB), e rumores de PDV e redução de agências (na Caixa), entre outra medidas que fragilizam e reduzem a força dos bancos públicos.

