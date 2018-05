Balé da Cidade de Teresina abre seleção para contratação

O Balé da Cidade de Teresina abre audição para a contratação imediata de 1 bailarina e 1 estagiário. O processo de seleção acontecerá em 2 etapas: uma seleção curricular e a segunda etapa presencial.

Você pode se inscrever até às 23:59 do dia 25 de maio, somente por e-mail. Para realizar a inscrição, é necessário ser maior de idade e ter experiência profissional em dança de no mínimo 5 anos para a vaga de bailarina e de 1 ano para a vaga de estágio. Mandar um e-mail para [email protected] com:

1- dados pessoais: nome, endereço, telefone, e-mail.

2 – currículo profissional com comprovação;

3 – um vídeo artístico (pode ser de celular) de 3 a 5 min para que a gente possa ver você dançando. Pode ser espetáculo ou aula.

Quem for selecionado para a etapa presencial será avisado via e-mail ou telefone. A etapa presencial acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de maio, das 14h às 18h, na Casa da Cultura de Teresina.

Mais informações:

E-mail:

Telefone:

86 99907-7714



86 99482-8998



Da redação