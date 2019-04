Balé da Cidade apresenta o espetáculo “Corpônica”

Hoje e amanhã, dias 12 e 13 de abril, o Balé da Cidade apresenta gratuitamente a montagem “Corpônica”, em duas sessões diárias marcadas para 18h30 e 19h30. O trabalho, criação do coreógrafo e dançarino Samuel Alvís, nasceu de uma parceria com a Orquestra Sinfônica de Teresina e foi apresentado pela primeira vez no Concerto de Natal do ano passado.

O espetáculo Corpônica é uma apresentação que parte dos elementos do universo musical para elementos da dança. Mistura harmonia entre partituras, melodias, afinação e movimentos. Os corpos dançantes dos bailarinos, segundo Samuel Alvis, nesse contexto, também viram maestros e regem sua dança com os músicos.

“A ideia de Corpônica veio dessa parceria com a Orquestra Sinfônica. Eles nos enviaram as composições e a coreografia foi pensada em cima de quatro delas, onde não há segmentação entre dança e orquestra”, explica Samuel Alvís.



O trabalho é uma criação do coreógrafo e dançarino Samuel Alvís - Foto: Divulgação



Além destas apresentações, o Balé da Cidade leva o espetáculo Corpônica para uma apresentação no trabalho ao Teatro João Paulo II, zona Sudeste. Por lá, a montagem será levado ao público no dia 29 de abril, dentro da programação de comemoração pelo Dia Internacional da Dança.

O Balé da Cidade de Teresina é uma companhia pública de dança Contemporânea que vem a 25 anos atuando no cenário artístico local e nacional, contribuindo com o desenvolvimento e aprofundamento da dança piauiense. Atualmente com 18 bailarinos e é mantido pela Prefeitura Municipal de Teresina através da Associação dos Amigos do Balé da Cidade de Teresina. Tem direção geral de Chica Silva, coordenação artística de Janaína Lobo e ensaios de Carla Fonseca.

Yuri Ribeiro - Jornal O Dia