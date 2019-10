Bairros da Zona Norte ficam sem água durante manutenção emergencial

Vinte e dois bairros da Zona Norte de Teresina ficarão sem o abastecimento de água até a noite desta segunda-feira (07) por conta de uma manutenção emergencial. De acordo com a Águas de Teresina, a previsão é que o abastecimento retorne a partir 19h.



A empresa informou que o abastecimento foi interrompido nos bairros Acarape, Aeroporto, Água Mineral, Alto Alegre, Bom Jesus, Buenos Aires, Itaperu, Mafrense, Memorare, Mocambinho, Real Compagre, Nova Brasília, Poti Velho, Primavera, Risoleta Neves, Vila Mocambinho, Vila São Francisco, Santa Sofia, São Joaquim, Parque Alvorada, Olarias e Loteamento Mocambinho.

A manutenção refere-se ao vazamento em uma rede de grande diâmetro na rua Castro Alves, no bairro Itaperu, e deve ser concluído por volta das 19h desta segunda-feira. A empresa disse ainda que iniciou os trabalhos de conserto no local no domingo (06) e que deverá voltar gradativamente para as torneiras. Os usuários podem entrar em contato com a empresa Águas de Teresina através do telefone 0800 223 200 ou 115.

Nota na íntegra

A Águas de Teresina informa que no domingo (6), trabalhou na manutenção emergencial de vazamento em uma rede de grande diâmetro na rua Castro Alves, bairro Itaperu. Para viabilizar os trabalhos, foi necessário interromper o abastecimento de água em alguns bairros da zona Norte.

As regiões afetadas foram: Acarape, Aeroporto, Água Mineral, Alto Alegre, Bom Jesus, Buenos Aires, Itaperu, Mafrense, Memorare, Mocambinho, Real Compagre, Nova Brasília, Poti Velho, Primavera, Risoleta Neves, Vila Mocambinho, Vila São Francisco, Santa Sofia, São Joaquim, Parque Alvorada, Olarias e Loteamento Mocambinho.

A retomada do abastecimento de água tratada se dará de forma gradativa a partir das 19h desta segunda-feira (7).

A concessionária conta com a compreensão dos moradores e está à disposição via 0800 223 2000 ou 115.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia