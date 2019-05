Bairros da zona Norte devem ficar sem água neste fim de semana

A Águas de Teresina informa que fará o remanejamento de uma rede de distribuição de água na Rua Rui Barbosa, zona Norte da Capital. O serviço será realizado a partir das 18h de sexta (10), com interrupção do abastecimento a partir das 12h do sábado (11).



A intervenção será feita de modo a viabilizar a conclusão de uma das etapas da obra de implantação do Corredor Exclusivo Segregado do Sistema de Transporte Público de Teresina. Durante a intervenção, a Strans dará apoio orientando o tráfego de veículos no entorno.

Devido à complexidade do serviço, será necessário interromper de forma programada o abastecimento para os seguintes bairros: Aeroporto; São Joaquim; Itaperu; Matinha; Pirajá; Parque Alvorada; Poti Velho; Nova Brasília; Vila São Francisco Norte; Matadouro; Real Copagre; Memorare; Mafrense; Olaria; Alto Alegre e Acarape.

Desde já, a concessionária orienta o armazenamento antecipado de água e o uso racional durante o período em que o abastecimento estará suspenso. A previsão é de que o fornecimento de água tratada seja restabelecido a partir das 6h de segunda-feira (13), de forma gradativa.

A empresa conta com a compreensão dos moradores e reforça o seu compromisso em executar essas ações buscando, na medida do possível, minimizar os seus impactos. Os casos emergenciais devem ser comunicados à empresa via canais de atendimento: 0800 223 2000; 115 e Whatsapp (86) 98124-3199.