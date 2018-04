Bairro da Zona Sudeste fica sem energia após acidente de trânsito

Moradores da Vila da guia, região do Grande Dirceu, amanheceram sem energia elétrica neste sábado (7), o fato ocorreu por conta de um acidente de trânsito.

Uma picape, modelo S10, colidiu com um poste de energia na madrugada de ontem (6) na BR- 343, em frente a uma concessionaria. Após o ocorrido, a Eletrobrás Piauí foi acionada e preferiu suspender o abastecimento de energia no bairro para evitar outro acidente e para a troca do poste.

Foto: Divulgação/Eletrobrás Piauí

Segundo informações da Eletrobrás Piauí, uma equipe da empresa já se encontra no local para efetuar a troca, mas o bairro ainda deve ficar sem energia elétrica por mais duas horas, tendo sua normalidade reestabelecida até o início da tarde.

Maria Clara EstrêlaLucas Albano